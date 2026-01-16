https://ria.ru/20260116/putin-2068422701.html
Путин сообщил о скором совещании по развитию микроэлектроники в России
Путин сообщил о скором совещании по развитию микроэлектроники в России - РИА Новости, 16.01.2026
Путин сообщил о скором совещании по развитию микроэлектроники в России
В ближайшее время будет проведено совещание по развитию микроэлектроники в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:25:00+03:00
2026-01-16T21:25:00+03:00
2026-01-16T21:42:00+03:00
россия
общество
экономика
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068423192.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, экономика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Общество, Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин сообщил о скором совещании по развитию микроэлектроники в России
Путин сообщил о совещании в скором времени по развитию микроэлектроники в РФ