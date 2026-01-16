Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о скором совещании по развитию микроэлектроники в России
21:25 16.01.2026 (обновлено: 21:42 16.01.2026)
Путин сообщил о скором совещании по развитию микроэлектроники в России
В ближайшее время будет проведено совещание по развитию микроэлектроники в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
россия, общество, экономика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Общество, Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В ближайшее время будет проведено совещание по развитию микроэлектроники в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу Путин проведет совещание по вопросам развития автономных систем.
"По микроэлектронике, как мы и договорились, мы все-таки в ближайшее время обязательно соберемся и поговорим отдельно", - сказал Путин в ходе совещания.
Путин о масштабах мирового рынка беспилотных систем - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Россию ждут на мировом рынке беспилотных систем, заявил Путин
Россия Общество Экономика Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
