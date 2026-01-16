Путин сообщил о скором совещании по развитию микроэлектроники в России

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В ближайшее время будет проведено совещание по развитию микроэлектроники в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"По микроэлектронике, как мы и договорились, мы все-таки в ближайшее время обязательно соберемся и поговорим отдельно", - сказал Путин в ходе совещания.