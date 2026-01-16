Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства

https://ria.ru/20260116/putin-2068422155.html
Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков.
"На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.
Путин
подчеркнул, что для таких систем необходимо установить исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях "и за бездействие" беспилотников в ходе транспортных происшествий.
"Конечно, задача непростая, но этим обязательно, Владимир Александрович (ред. - Колокольцев), нужно заниматься", - добавил президент, обращаясь к министру внутренних дел.