Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства
21:22 16.01.2026 (обновлено: 22:42 16.01.2026)
Путин поручил ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства
Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков. РИА Новости, 16.01.2026
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например, роботов-доставщиков.
"На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупный автономный транспорт, но и даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков, организовать сертификацию различных типов беспилотных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.
Путин подчеркнул, что для таких систем необходимо установить исчерпывающие, однозначные и измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях "и за бездействие" беспилотников в ходе транспортных происшествий.
"Конечно, задача непростая, но этим обязательно, Владимир Александрович (ред. - Колокольцев), нужно заниматься", - добавил президент, обращаясь к министру внутренних дел.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин призвал снять барьеры, мешающие внедрению автономных решений
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
