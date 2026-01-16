https://ria.ru/20260116/putin-2068422016.html
У регионов есть возможность применения беспилотной авиации, заявил Путин
Регионы России имеют новые возможности применения беспилотной авиации, необходимо действовать оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
