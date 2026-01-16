Рейтинг@Mail.ru
21:14 16.01.2026 (обновлено: 21:50 16.01.2026)
Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта на выставке
Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта на выставке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на выставке беспилотного транспорта участники обсудили разные сценарии применения автономных технологий. РИА Новости, 16.01.2026
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта на выставке

Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта с участниками выставки

Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на выставке беспилотного транспорта участники обсудили разные сценарии применения автономных технологий.
"Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.
