Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта на выставке
Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта на выставке - РИА Новости, 16.01.2026
Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта на выставке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на выставке беспилотного транспорта участники обсудили разные сценарии применения автономных технологий. РИА Новости, 16.01.2026
Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта на выставке
Путин обсудил сценарии применения беспилотного транспорта с участниками выставки