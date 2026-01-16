Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о разнообразии беспилотных технологий в России - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 16.01.2026 (обновлено: 21:34 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/putin-2068420542.html
Путин рассказал о разнообразии беспилотных технологий в России
Путин рассказал о разнообразии беспилотных технологий в России - РИА Новости, 16.01.2026
Путин рассказал о разнообразии беспилотных технологий в России
Разнообразие беспилотных технологий в России впечатляет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:13:00+03:00
2026-01-16T21:34:00+03:00
владимир путин
россия
дмитрий песков
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068423871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дмитрий песков, технологии
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Технологии
Путин рассказал о разнообразии беспилотных технологий в России

Путин: разнообразие беспилотных технологий в России впечатляет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Разнообразие беспилотных технологий в России впечатляет, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу Путин проведет совещание по вопросам развития автономных систем.
"Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, вот Оксана Николаевна (Лут, министр сельского хозяйства РФ - ред.) рассказывала, охраны лесов, Александр Александрович (Козлов, министр природных ресурсов и экологии РФ - ред,) тоже доложил, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет: и смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас", - сказал Путин в ходе совещания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин призвал наращивать экспорт беспилотников
Вчера, 21:34
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала