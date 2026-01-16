Путин рассказал о разнообразии беспилотных технологий в России

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Разнообразие беспилотных технологий в России впечатляет, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу Путин проведет совещание по вопросам развития автономных систем.
"Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, вот Оксана Николаевна (Лут, министр сельского хозяйства РФ - ред.) рассказывала, охраны лесов, Александр Александрович (Козлов, министр природных ресурсов и экологии РФ - ред,) тоже доложил, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет: и смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас", - сказал Путин в ходе совещания.
Путин призвал наращивать экспорт беспилотников
Вчера, 21:34