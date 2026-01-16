Путин дал поручения по итогам совещания по развитию беспилотных систем

Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных и автономных систем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России и дал поручения по его итогам. Основные заявления — в материале РИА Новости.

Разнообразие беспилотных технологий в России поражает. В стране и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. Тема развития автономных и беспилотных систем в центре внимания всех ведущих государств.

« "Это впечатляет: и смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас, формируют настоящую экономику автономных систем". Владимир Путин президент России президент России

Россия пока отстает от некоторых стран по отдельным направлениям беспилотных систем — например, в сфере беспилотного такси. Но при этом она обладает большими возможностями для того, чтобы войти в лидеры по развитию беспилотников.

« "Очевидно, что у нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем". Владимир Путин президент России президент России

Нужно в десятки раз нарастить использование этих систем, а также выстраивать новые бизнес-процессы, основанные на их применении. Беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд.

« "Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений — это, разумеется, не мода. Это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, в конечном итоге суверенитет России". Владимир Путин президент России президент России

Регионы имеют новые возможности применения беспилотной авиации, необходимо действовать оперативно.

« "Следует также внедрять в других субъектах Федерации лучшие практики Москвы, которая сегодня является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем". Владимир Путин президент России президент России

При этом важно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают.

« "Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать". Владимир Путин президент России президент России

Путин дал поручение правительству представить план по внедрению беспилотных систем в ключевых сферах экономики, работать над устранением барьеров, мешающих этому, а также принять меры по подготовке соответствующих кадров. Кроме того, он призвал губернаторов смелее пользоваться действующими правилами регулирования полетов гражданских дронов.

Администрации и правительству президент поручил разработать предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем. Помимо этого, нужно безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например роботов-доставщиков.

« "Прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем". Владимир Путин президент России президент России

