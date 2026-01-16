https://ria.ru/20260116/putin-2068419972.html
Путин дал поручения по итогам совещания по развитию беспилотных систем
Путин дал поручения по итогам совещания по развитию беспилотных систем - РИА Новости, 16.01.2026
Путин дал поручения по итогам совещания по развитию беспилотных систем
Президент Владимир Путин провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России и дал поручения по его итогам. Основные заявления — в материале... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:11:00+03:00
2026-01-16T21:11:00+03:00
2026-01-16T23:52:00+03:00
россия
московский метрополитен
владимир путин
технологии
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068436597_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_118b4cbe8a30aaed43408e2c8857875b.jpg
https://ria.ru/20260116/mintrans-2068410191.html
https://ria.ru/20260116/putin-2068416896.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин о масштабах мирового рынка беспилотных систем
Путин о масштабах мирового рынка беспилотных систем.
2026-01-16T21:11
true
PT0M24S
Путин: Россия пока отстает от некоторых стран по отдельным направлениям беспилотных систем
При этом президент подчеркнул, что Россия обладает промышленным и кадровым потенциалом для того, чтобы войти в лидеры по развитию беспилотников. Правительство должно снимать барьеры, которые мешают внедрению автономных решений в отраслях экономики, добавил глава государства.
2026-01-16T21:11
true
PT1M06S
Путин о кибербезопасности при использовании автономных систем
Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» – это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо. При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать.
Подробнее – на сайте Кремля.
Видео на RUTUBE.
2026-01-16T21:11
true
PT0M52S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068436597_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_98935cae8b02e2ff8724a0fa37701ac0.jpg
Путин о привлечении ветеранов СВО к производству автономных систем
Я прошу Правительство вместе с Фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем. Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни, уже на передовой технологического прогресса.
2026-01-16T21:11
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский метрополитен, владимир путин, технологии, москва
Россия, Московский метрополитен, Владимир Путин, Технологии, Москва
Путин дал поручения по итогам совещания по развитию беспилотных систем
Путин провел совещание по развитию беспилотных систем и дал поручения
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России и дал поручения по его итогам. Основные заявления — в материале РИА Новости.
Разнообразие беспилотных технологий в России поражает. В стране и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. Тема развития автономных и беспилотных систем в центре внимания всех ведущих государств.
«
"Это впечатляет: и смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас, формируют настоящую экономику автономных систем".
Владимир Путин
президент России
Россия пока отстает от некоторых стран по отдельным направлениям беспилотных систем — например, в сфере беспилотного такси. Но при этом она обладает большими возможностями для того, чтобы войти в лидеры по развитию беспилотников.
«
"Очевидно, что у нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем".
Владимир Путин
президент России
Нужно в десятки раз нарастить использование этих систем, а также выстраивать новые бизнес-процессы, основанные на их применении. Беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд.
«
"Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений — это, разумеется, не мода. Это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, в конечном итоге суверенитет России".
Владимир Путин
президент России
Регионы имеют новые возможности применения беспилотной авиации, необходимо действовать оперативно.
«
"Следует также внедрять в других субъектах Федерации лучшие практики Москвы, которая сегодня является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем".
Владимир Путин
президент России
При этом важно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают.
«
"Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать".
Владимир Путин
президент России
Путин дал поручение правительству представить план по внедрению беспилотных систем в ключевых сферах экономики, работать над устранением барьеров, мешающих этому, а также принять меры по подготовке соответствующих кадров. Кроме того, он призвал губернаторов смелее пользоваться действующими правилами регулирования полетов гражданских дронов.
Администрации и правительству президент поручил разработать предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем. Помимо этого, нужно безотлагательно ввести в юридическое поле небольшие беспилотные устройства, например роботов-доставщиков.
«
"Прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем".
Владимир Путин
президент России
Ранее сегодня глава государства посетил электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское" и осмотрел выставку беспилотного гражданского транспорта.