Путин осмотрел первый беспилотный поезд московского метро
Путин осмотрел первый беспилотный поезд московского метро - РИА Новости, 16.01.2026
Путин осмотрел первый беспилотный поезд московского метро
Президент России Владимир Путин осмотрел первый беспилотный поезд Московского метрополитена серии "Москва", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел первый беспилотный поезд Московского метрополитена серии "Москва", передает корреспондент РИА Новости.
Путин
в пятницу прибыл электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское".
Поезд выполнен в черном цвете с красными элементами и крупной надписью "Это беспилотный поезд" на фасаде.
Проект беспилотного поезда в московском метро начали реализовывать в 2024 году. В 2026 году запланированы поездки в беспилотном режиме без пассажиров, а также организация возможности движения в графике с интервалом 60-90 секунд. Уже с 2027 года планируются поездки беспилотного поезда с пассажирами.
В феврале 2025 году Собянин представил Путину инновационные разработки московских предприятий в сфере новых материалов и химии. Презентация состоялась в ходе ежегодного Форума будущих технологий на стенде правительства Москвы
. В частности был анонсирован первый беспилотный поезд.
В интервью РИА Новости Собянин заявлял, что первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года.