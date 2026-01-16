https://ria.ru/20260116/putin-2068410710.html
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса
Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:42:00+03:00
