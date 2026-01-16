Рейтинг@Mail.ru
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 16.01.2026 (обновлено: 20:42 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/putin-2068410710.html
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса - РИА Новости, 16.01.2026
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса
Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:33:00+03:00
2026-01-16T20:42:00+03:00
москва
владимир путин
яндекс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068410890_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_9942f3b0759ab9c53220e2019059d88c.jpg
https://ria.ru/20260116/mintrans-2068410191.html
https://ria.ru/20260116/mtsk-2068409542.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068410890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_922cccbf68485fe509d3868412f85417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир путин, яндекс, общество
Москва, Владимир Путин, Яндекс, Общество
Путин на выставке техники осмотрел роботов-доставщиков от Яндекса

Путин на выставке техники осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса, передает корреспондент РИА Новости.
Роботы-доставщики и роботакси представлены на выставке беспилотной и автоматизированной техники в электродепо "Аминьевское", которое Путин посетил в пятницу.
Вагон поезда новейшей серии Москва-2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Минтранс рассказал, где в России будут первыми вводиться беспилотные поезда
Вчера, 20:25
Роботы-доставщики уже успешно выполнили более 850 000 доставок. Их серийное производство ведётся с 2024 года, применяются в основном в столице.
Роботакси Яндекса в настоящее время тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории "Сириус".
В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы.
В графике президента на пятницу также совещание по вопросам развития автономных систем. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предстоит серьезное обсуждение.
Электропоезд на участке Московского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК
Вчера, 20:23
 
МоскваВладимир ПутинЯндексОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала