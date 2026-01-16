Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 16.01.2026 (обновлено: 20:42 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/putin-2068408874.html
Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта
Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта - РИА Новости, 16.01.2026
Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта
Президент России Владимир Путин прибыл в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрит образцы беспилотного и автономного транспорта,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:20:00+03:00
2026-01-16T20:42:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068412763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30ab2acd3c4f4d4a28b99005f74d0584.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068372118.html
https://ria.ru/20260116/medvedev-2068322237.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин в электродепо "Аминьевское"
Путин в электродепо "Аминьевское". Президент осмотрел первый беспилотный поезд московского метро. Проект этого поезда начали реализовывать в 2024-м, а поездки в беспилотном режиме с пассажирами запланированы со следующего года.
2026-01-16T20:20
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068412763_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5d4f69d85870634f019a269d5b96d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта

Путин прибыл в метродепо "Аминьевское", где он осмотрит беспилотный транспорт

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрит образцы беспилотного и автономного транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем, речь пойдет в первую очередь о применении подобных систем "в мирном народном хозяйстве, в экономике страны".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин рассказал Пезешкиану об усилиях России по разрешению ситуации в Иране
Вчера, 17:30
Глава государства осмотрит выставку и проведет совещание по вопросам развития автономного транспорта.
Электродепо "Аминьевское" обслуживает поезда Большой кольцевой линии (БКЛ). Именно на БКЛ планируются пилотные пуски беспилотных поездов в московском метро, сообщал ранее заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В феврале 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин представил Путину инновационные разработки московских предприятий в сфере новых материалов и химии. Презентация состоялась в ходе ежегодного Форума будущих технологий на стенде правительства Москвы. В частности, был анонсирован первый беспилотный поезд.
В интервью РИА Новости Собянин заявлял, что первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Медведев доложил Путину о результатах по комплектованию войск в 2025 году
Вчера, 15:09
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала