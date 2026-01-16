Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрит образцы беспилотного и автономного транспорта, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства осмотрит выставку и проведет совещание по вопросам развития автономного транспорта.

В интервью РИА Новости Собянин заявлял, что первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года.