Путин прибыл в метродепо "Аминьевское" на осмотр беспилотного транспорта

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрит образцы беспилотного и автономного транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем, речь пойдет в первую очередь о применении подобных систем "в мирном народном хозяйстве, в экономике страны".
Глава государства осмотрит выставку и проведет совещание по вопросам развития автономного транспорта.
Электродепо "Аминьевское" обслуживает поезда Большой кольцевой линии (БКЛ). Именно на БКЛ планируются пилотные пуски беспилотных поездов в московском метро, сообщал ранее заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В феврале 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин представил Путину инновационные разработки московских предприятий в сфере новых материалов и химии. Презентация состоялась в ходе ежегодного Форума будущих технологий на стенде правительства Москвы. В частности, был анонсирован первый беспилотный поезд.
В интервью РИА Новости Собянин заявлял, что первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро Москвы в конце 2026 года.