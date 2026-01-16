Рейтинг@Mail.ru
Путину покажут систему управления БПЛА вне зоны работы наземных сетей связи - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/putin-2068384527.html
Путину покажут систему управления БПЛА вне зоны работы наземных сетей связи
Путину покажут систему управления БПЛА вне зоны работы наземных сетей связи - РИА Новости, 16.01.2026
Путину покажут систему управления БПЛА вне зоны работы наземных сетей связи
Российские разработчики продемонстрируют президенту РФ Владимиру Путину систему космической широкополосной связи для управления беспилотниками вне зон доступа... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:26:00+03:00
2026-01-16T18:26:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
дмитрий баканов
дмитрий песков
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20260116/bespilotnye-2068316391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, дмитрий баканов, дмитрий песков, роскосмос
Технологии, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Баканов, Дмитрий Песков, Роскосмос
Путину покажут систему управления БПЛА вне зоны работы наземных сетей связи

Путину покажут систему управления БПЛА вне зон доступа наземных сетей связи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские разработчики продемонстрируют президенту РФ Владимиру Путину систему космической широкополосной связи для управления беспилотниками вне зон доступа наземных сетей, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем.
"Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь. Чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию", - сказал Баканов.
Гендиректор "Роскосмоса" уточнил, что российскому лидеру также покажут космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Зоркий", который позволяет вести картографирование.
Обе системы, по словам Баканова, создаются за счёт частного бизнеса. Для работы спутников "Зоркого" привлекается механизм лизинга. Это всё позволяет снизить нагрузку на бюджет Российской Федерации, отметил глава "Роскосмоса".
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путину представят наработки в сфере автономных и беспилотных систем
Вчера, 13:55
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинДмитрий БакановДмитрий ПесковРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала