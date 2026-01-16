Путину покажут систему управления БПЛА вне зоны работы наземных сетей связи

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские разработчики продемонстрируют президенту РФ Владимиру Путину систему космической широкополосной связи для управления беспилотниками вне зон доступа наземных сетей, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем.
"Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь. Чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию", - сказал Баканов.
Гендиректор "Роскосмоса" уточнил, что российскому лидеру также покажут космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Зоркий", который позволяет вести картографирование.
Обе системы, по словам Баканова, создаются за счёт частного бизнеса. Для работы спутников "Зоркого" привлекается механизм лизинга. Это всё позволяет снизить нагрузку на бюджет Российской Федерации, отметил глава "Роскосмоса".