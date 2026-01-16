Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал Пезешкиану об усилиях России по разрешению ситуации в Иране - РИА Новости, 16.01.2026
17:30 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/putin-2068372118.html
Путин рассказал Пезешкиану об усилиях России по разрешению ситуации в Иране
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в пятницу днем рассказал про усилия Москвы... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
иран
россия
в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в пятницу днем рассказал про усилия Москвы относительно разрешения ситуации вокруг исламской республики, следует из заявления пресс-службы иранского правительства.
"С нашей стороны предпринимаются дипломатические усилия, направленные на предотвращение усиления напряженности в Иране, а также изложение в международных организаций текущей ситуации в исламской республике", - сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал иранского правительства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжает свои усилия, чтобы способствовать деэскалации ситуации в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
