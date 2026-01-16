Путин рассказал Пезешкиану об усилиях России по разрешению ситуации в Иране

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в пятницу днем рассказал про усилия Москвы относительно разрешения ситуации вокруг исламской республики, следует из заявления пресс-службы иранского правительства.