Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ в Туркмении, заявил посол

Участие президента РФ Владимира Путина ожидается в заседании совета глав СНГ в Туркмении 9 октября, заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. РИА Новости, 16.01.2026
АШХАБАД, 16 янв – РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина ожидается в заседании совета глав СНГ в Туркмении 9 октября, заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.
"Девятого октября в Национальной туристической зоне "Аваза" (в Туркменбаши) запланировано очередное заседание Совета глав государств-членов СНГ
, в котором примет участие президент России Владимир Владимирович Путин
", – заявил на пресс-конференции посол РФ в Туркмении Иван Волынкин
.
Он напомнил, что в 2026 году Туркмения будет председательствовать в СНГ.
"Уверены, что наши туркменские друзья успешно справятся с этой почетной и ответственной миссией", – отметил Волынкин.
Также посол сообщил, что 28-29 января Ашхабад
посетит российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным
для проведения двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.
Кроме того, в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина
в рамках заседания глав правительств государств-участников СНГ. В октябре Туркмению посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"Как вы видите, 2026 год обещает стать для нас весьма насыщенным. Мы убеждены, что в этом году нас ожидают новые свершения на благо динамичного развития взаимовыгодного сотрудничества России и Туркменистана", – резюмировал дипломат.