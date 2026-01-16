Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ в Туркмении, заявил посол

АШХАБАД, 16 янв – РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина ожидается в заседании совета глав СНГ в Туркмении 9 октября, заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

Он напомнил, что в 2026 году Туркмения будет председательствовать в СНГ.

"Уверены, что наши туркменские друзья успешно справятся с этой почетной и ответственной миссией", – отметил Волынкин.

Также посол сообщил, что 28-29 января Ашхабад посетит российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для проведения двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

Кроме того, в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств-участников СНГ. В октябре Туркмению посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров