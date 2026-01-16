Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 16.01.2026 (обновлено: 14:24 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/putin-2068312755.html
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства - РИА Новости, 16.01.2026
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:19:00+03:00
2026-01-16T14:24:00+03:00
в мире
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994249880_76:209:3344:2047_1920x0_80_0_0_e9208a9dd158133b52aa0e953b1f6295.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068312667.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994249880_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_3841da081b1870668eb4aec1bef186f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства

Путин и Пезешкиан подтвердили желание укрепить российско-иранское партнерства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Вчера, 14:19
 
В миреИранРоссияВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала