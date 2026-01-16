https://ria.ru/20260116/putin-2068312755.html
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства - РИА Новости, 16.01.2026
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:19:00+03:00
2026-01-16T14:19:00+03:00
2026-01-16T14:24:00+03:00
в мире
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994249880_76:209:3344:2047_1920x0_80_0_0_e9208a9dd158133b52aa0e953b1f6295.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068312667.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994249880_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_3841da081b1870668eb4aec1bef186f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства
Путин и Пезешкиан подтвердили желание укрепить российско-иранское партнерства