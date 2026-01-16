Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о работе Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
13:09 16.01.2026
В Кремле рассказали о работе Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
В Кремле рассказали о работе Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин продолжает предпринимать усилия, чтобы способствовать деэскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
ближний восток
россия
дмитрий песков
владимир путин
ближний восток
россия
в мире, ближний восток, россия, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Ближний Восток, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о работе Путина по деэскалации на Ближнем Востоке

Песков: Путин продолжает усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжает предпринимать усилия, чтобы способствовать деэскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее (обстановке на Ближнем Востоке) деэскалации", - сказал Песков журналистам, упоминая обстановку на Ближнем Востоке.
В мире Ближний Восток Россия Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
