Рейтинг@Mail.ru
Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/putin-2068294185.html
Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники
Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники - РИА Новости, 16.01.2026
Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники
Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:08:00+03:00
2026-01-16T13:08:00+03:00
политика
москва
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148304/63/1483046352_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_40e7639800cf683a9462ee14ac4329c5.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058088704.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148304/63/1483046352_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_5c5b2edc2f87a4ce0c0b55241b47bfd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники

Песков: Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны. Москва, как и во многих других областях, достигла в этом существенного прогресса. Многое будет президенту показано", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал достижения России в сфере беспилотной техники
27 ноября 2025, 16:34
 
ПолитикаМоскваРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала