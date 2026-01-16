https://ria.ru/20260116/putin-2068294185.html
Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники
Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь...
2026-01-16T13:08:00+03:00
2026-01-16T13:08:00+03:00
2026-01-16T13:08:00+03:00
политика
москва
россия
дмитрий песков
владимир путин
москва
россия
политика, москва, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: Путину в пятницу расскажут об успехах в развитии беспилотной техники
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва достигла успехов в развитии автономных и беспилотных систем, многое будет показано президенту России Владимиру Путину в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет сегодня заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны. Москва, как и во многих других областях, достигла в этом существенного прогресса. Многое будет президенту показано", - сказал Песков журналистам.