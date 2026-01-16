https://ria.ru/20260116/putin-2068289732.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 16.01.2026
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Кремль проинформирует о деталях, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:01:00+03:00
2026-01-16T13:01:00+03:00
2026-01-16T13:08:00+03:00
иран
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
масуд пезешкиан
иран
россия
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
