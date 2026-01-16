Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
13:01 16.01.2026 (обновлено: 13:08 16.01.2026)
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 16.01.2026
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Кремль проинформирует о деталях, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:01:00+03:00
2026-01-16T13:08:00+03:00
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Кремль проинформирует о деталях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана", - сказал Песков журналистам, добавив, что ситуация в регионе весьма накаленная.
"Президент продолжает свои усилия, чтобы способствовать ее деэскалации", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
30 декабря 2025, 16:35
 
Иран Россия В мире Дмитрий Песков Владимир Путин Масуд Пезешкиан
 
 
