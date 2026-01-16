Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг беспорядков в Иране, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана", — говорится в релизе.
Президент призвал обеспечить стабильность и безопасность в регионе дипломатическим путем. Россия готова выступить посредником в диалоге.
Путин и Нетаньяху также договорились продолжить контакты.
Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер также пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, о результатах разговора сообщат в ближайшее время. По его словам, Путин прилагает большие усилия для деэскалации на Ближнем Востоке.
Беспорядки в Иране
В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил США вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями.
