Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг беспорядков в Иране, Президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг беспорядков в Иране, сообщили в пресс-службе Кремля.

« "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана", — говорится в релизе.

Президент призвал обеспечить стабильность и безопасность в регионе дипломатическим путем. Россия готова выступить посредником в диалоге.

Путин и Нетаньяху также договорились продолжить контакты.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер также пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, о результатах разговора сообщат в ближайшее время. По его словам, Путин прилагает большие усилия для деэскалации на Ближнем Востоке.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил США вмешаться в происходящее.

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.

Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.

В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.