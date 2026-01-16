Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 16.01.2026
12:31 16.01.2026 (обновлено: 13:23 16.01.2026)
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана
Президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг беспорядков в Иране, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2026
ближний восток, израиль, иран, владимир путин, в мире, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, дональд трамп, масуд пезешкиан, сша
Ближний Восток, Израиль, Иран, Владимир Путин, В мире, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, США
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг беспорядков в Иране, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана", — говорится в релизе.

Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Россия солидарна с народом Ирана, заявил Небензя
Вчера, 00:02
Президент призвал обеспечить стабильность и безопасность в регионе дипломатическим путем. Россия готова выступить посредником в диалоге.
Путин и Нетаньяху также договорились продолжить контакты.
Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер также пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, о результатах разговора сообщат в ближайшее время. По его словам, Путин прилагает большие усилия для деэскалации на Ближнем Востоке.
Горящие автомобили во время беспорядков в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Иране задержали три тысячи участников беспорядков
Вчера, 11:43

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил США вмешаться в происходящее.
Протесты в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава Минобороны Ирана заявил, что бунтовщики получали деньги за убийства
15 января, 13:14
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки в стране прекратились.
Президент Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации протестов обвинил США и Израиль. Он призвал иранцев выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
Ближний ВостокИзраильИранВладимир ПутинВ миреБиньямин НетаньяхуАббас АракчиДональд ТрампМасуд ПезешкианСША
 
 
