Вчера президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у нескольких десятков вновь прибывших иностранных послов, в том числе из совершенно недружественных стран, по окончании чего он совершенно по-дружески сказал пару добрых негромких слов.

В частности, он напомнил причины кризиса вокруг Украины ("многолетнее игнорирование справедливых интересов России и целенаправленный курс на создание угроз нашей безопасности") и призвал "к скорейшему завершению конфликта" и "устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого" за счет "построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности".

Один маленький нюанс: мы готовы к этому только при условии, что у противоположной стороны созрело "осознание этой необходимости". Если же не созреет — "Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей".

С одной стороны, это можно трактовать как "ребята, давайте жить дружно". С другой — это очень напоминает бережное складывание боксером любимого делового галстука после последнего предупреждения гопникам.

Когда не так давно президент Франции Макрон ни с того ни с сего заявил, что ему нужно "как можно скорее поговорить с Путиным ", многие восприняли это как последствие небольшого сотрясения мозга после очередного дружеского разговора с супругой Брижит.

Когда премьер Италии Мелони сообщила, что "для Европы настало время говорить с Россией", то некоторым показалось, что кое-кому захотелось просто напомнить о себе и выгулять очередной костюм.

Но когда буквально вот-вот непреклонно-накачанный Евросоюз срочно назначил специального представителя "по переговорам с Россией", а вчера очень боевой рейхсканцлер Мерц заявил, что "Россия — европейская страна, с ней нужно найти компромисс", то стало окончательно понятно, что это "ж-ж-ж" — неспроста. И даже наша любимица Каллас в ужасе схватилась за голову и сказала, что "сейчас самое время начать пить".

Еще вчера так свежи были розы, на которых бессильно висели клочки России и ее жалкой армии, — и вот на тебе: на "Миротворце" нужно срочно делать особый, европейский раздел.

Любители научных совпадений принесли в клювике забавную новость: вчера главком ВСУ Сырский неожиданно сообщил, что у России на столе лежит план выхода к Одессе "с целью лишить Украину доступа к морю и завершить войну".

Сама по себе тема Одессы не является новой, и на первый взгляд непонятно, чего это вдруг Сырский об этом заговорил и при чем здесь обращение Путина к послам.

Буквально месяц назад американский Институт изучения войны (ISW) с облегчением рассказывал беспокоящейся европейской общественности, что "силы русских не способны накопить достаточно резервов для прорыва фронта в одном секторе без ослабления других участков", а Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) объявил, что "Россия терпит поражение, а Путин вступает в период максимальной опасности".

И тут параллельно с выбросом Сырского вдруг выясняется, что западные эксперты якобы узнали о существовании у России отдельной боеготовой и укомплектованной армии, специально заточенной на "возвращение Черноморского побережья", причем модус операнди у этой армии будет совершенно другой по сравнению с практически гуманным освобождением Донбасса . Даже при самом неблагоприятном сценарии на освобождение Одессы отводится год-полтора.

Интересно, что с самого начала СВО взгляды западных военных и аналитиков были прикованы именно к Одессе самым пристальным образом. Если кратко, то освобождение "южного перекрестка Новороссии" может не только радикально поменять результат конфликта, но и в корне переформатировать всю конфигурацию НАТО в Европе.

При реализации данного сценария Украина по умолчанию превращается из ядовитого земноводного в совершенно сухопутно-шипящее образование, а Россия значительно укрепит свои позиции во всем регионе и заставит европейцев навсегда забыть о планах создания в Одесской области военного хаба — под "зонтиком" НАТО или без. Кроме того, украинская экономика лишится минимум 30 процентов всех доходов и ее уже будет невозможно оживить при любом раскладе.

Именно поэтому западные нехалявщики — партнеры Киева так забегали с предложениями "срочно поговорить". Еще в июле прошлого года британский мозговой центр Chatham House в докладе "Российская черноморская политика" обозначил основную задачу "желающих": "Главная задача обеспечения безопасности (для Европы) — сделать все, чтобы Украина сохранила контроль над Одессой и прилегающей береговой линией".

Американский аналитический центр Stratfor спрогнозировал, что "2026 год может стать переломным моментом в конфликте на Украине, предоставив России наиболее благоприятную возможность для заключения сделки, которая закрепит ее территориальные приобретения".