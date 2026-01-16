Пушков заявил, что руководство стран Европы боится Трампа

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руководители стран Европы боятся Трампа, как огня, Руководители стран Европы боятся Трампа, как огня, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Зачем Европе нужен этот фарс? Это же самодискредитация Европы. Она всегда зависела от США, ее руководители боятся Трампа, как огня, сделать они, как и Дания, ничего не могут, из НАТО в знак протеста никто не выйдет - кишка тонка", - написал сенатор в Telegram-канале.

По словам Пушкова, Белый дом заявил, что планы стран Европы отправить военных в Гренландию не меняют намерения Трампа завладеть островом. Решимость Европы противостоять Трампу силами взвода - "это просто курам на смех", отметил сенатор.

"Так зачем еще нужен - в дополнение ко всему вышесказанному - этот водевиль? Неужели в евростолицах этого не понимают? Не понимают, что такая "отправка войск" - это не солидарность с Данией, а демонстрация собственного бессилия?" - добавил Пушков.

В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в Гренландию уже заявили Швеция, Норвегия, Франция, Великобритания, Германия и Финляндия.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, подчеркнув, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.