Пушков заявил, что руководство стран Европы боится Трампа - РИА Новости, 16.01.2026
02:33 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/pushkov-2068206292.html
Пушков заявил, что руководство стран Европы боится Трампа
Руководители стран Европы боятся Трампа, как огня, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, гренландия, европа, дания, алексей пушков, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Европа, Дания, Алексей Пушков, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Пушков заявил, что руководство стран Европы боится Трампа

Пушков: руководители стран Европы боятся Трампа, как огня

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руководители стран Европы боятся Трампа, как огня, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Зачем Европе нужен этот фарс? Это же самодискредитация Европы. Она всегда зависела от США, ее руководители боятся Трампа, как огня, сделать они, как и Дания, ничего не могут, из НАТО в знак протеста никто не выйдет - кишка тонка", - написал сенатор в Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии
11 января, 04:47
По словам Пушкова, Белый дом заявил, что планы стран Европы отправить военных в Гренландию не меняют намерения Трампа завладеть островом. Решимость Европы противостоять Трампу силами взвода - "это просто курам на смех", отметил сенатор.
"Так зачем еще нужен - в дополнение ко всему вышесказанному - этот водевиль? Неужели в евростолицах этого не понимают? Не понимают, что такая "отправка войск" - это не солидарность с Данией, а демонстрация собственного бессилия?" - добавил Пушков.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в Гренландию уже заявили Швеция, Норвегия, Франция, Великобритания, Германия и Финляндия.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Захарова дала совет ЕС, как реагировать на притязания США на Гренландию
14 января, 10:49
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, подчеркнув, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ЕС "загнал себя в офсайд" из-за планов Трампа по Гренландии, заявили в ФРГ
14 января, 16:49
 
В миреГренландияЕвропаДанияАлексей ПушковНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
