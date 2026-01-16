На Камчатке прокуратура организовала более ста проверок из-за снегопада

"Ситуация, по причине выпадения аномального количества осадков, остается сложной… С 1 января в краевом центре произошло 19 коммунальных аварий, из них в сверхнормативный срок устранено 2, по ним проводятся надзорные мероприятия. Кроме того, по сигналам местных жителей, поступившим на телефон "горячей линии", организовано почти 130 проверок", - говорится в сообщении.