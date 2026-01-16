Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
На Камчатке прокуратура организовала более ста проверок из-за снегопада
11:14 16.01.2026
На Камчатке прокуратура организовала более ста проверок из-за снегопада
Прокуратура Камчатки организовала почти 130 проверок по жалобам жителей региона, связанным с устранением последствий снежного циклона
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, МЧС России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Камчатке прокуратура организовала более ста проверок из-за снегопада

Прокуратура Камчатки организовала почти 130 проверок из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура Камчатки организовала почти 130 проверок по жалобам жителей региона, связанным с устранением последствий снежного циклона, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Ситуация, по причине выпадения аномального количества осадков, остается сложной… С 1 января в краевом центре произошло 19 коммунальных аварий, из них в сверхнормативный срок устранено 2, по ним проводятся надзорные мероприятия. Кроме того, по сигналам местных жителей, поступившим на телефон "горячей линии", организовано почти 130 проверок", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры оценят работу всех ведомств и организаций, задействованных в устранении последствий снегопада, в том числе обратят внимание на полноту предпринятых ими мер.
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого, по данным Камчатского УГМС, регион находился с 12 по 16 января. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор невозможно восстановить автобусное сообщение. Горожан развозит высокопроходимый транспорт – вахтовки "Урал" от МЧС и Росгвардии. В пассажирских перевозках также задействована часть служебного автопарка правительства региона и мэрии краевого цента.
Зимние каникулы для школьников продлены до 17 января. Работники краевых учреждений решением губернатора переведены на удаленный режим работы, аналогичное решение по рекомендации властей принято большинством работодателей.
В горных районах Камчатки действует лавинная опасность, в том числе угроза схода снега с крыш. Жителям Петропавловска-Камчатского не рекомендуется покидать свои дома без необходимости, о чем их предупреждают сирены системы оповещения. По сообщению экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе в четверг погибли два человека.
