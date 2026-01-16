Рейтинг@Mail.ru
23:12 16.01.2026
Профессора из Ярославля оштрафовали за участие в нежелательной организации
Профессора из Ярославля оштрафовали за участие в нежелательной организации
россия
ярославль
латвия
ярославский областной суд
генеральная прокуратура рф
россия, ярославль, латвия, ярославский областной суд, генеральная прокуратура рф
Россия, Ярославль, Латвия, Ярославский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Переехавший в Европу профессор из Ярославля Евгений Ермолин оштрафован на пять тысяч рублей за участие в организации, признанной в России нежелательной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда.
Согласно карточке на сайте Кировского районного суда Ярославля, в отношении Ермолина было заведено административное дело по статье 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". Информированный источник уточнил РИА Новости, что поводом для возбуждения дела стало то, что Ермолин в своем Telegram-канале распространял и хранил информационные материалы, издаваемые иностранной организацией "Свободный университет" (Латвия), деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
Позже материалы административного дела вернули на доработку в прокуратуру.
"Кировский районный суд Ярославля признал Е. Ермолина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП… и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Евгений Ермолин – профессор, на протяжении многих лет преподававший в Ярославском государственном педуниверситете имени К.Д. Ушинского, а также занимавший там должности завкафедрой культурологии, а позже – журналистики. Несколько лет назад Ермолин переехал жить в Европу, сначала продолжал работать в вузе удаленно, затем уволился.
Минюст России еще в 2023 году внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный университет"). По информации Генпрокуратуры РФ, университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России, а профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими.
РоссияЯрославльЛатвияЯрославский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
