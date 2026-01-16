Профессора из Ярославля оштрафовали за участие в нежелательной организации

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Переехавший в Европу профессор из Ярославля Евгений Ермолин оштрафован на пять тысяч рублей за участие в организации, признанной в России нежелательной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда.

Согласно карточке на сайте Кировского районного суда Ярославля , в отношении Ермолина было заведено административное дело по статье 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". Информированный источник уточнил РИА Новости, что поводом для возбуждения дела стало то, что Ермолин в своем Telegram-канале распространял и хранил информационные материалы, издаваемые иностранной организацией "Свободный университет" ( Латвия ), деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Позже материалы административного дела вернули на доработку в прокуратуру.

"Кировский районный суд Ярославля признал Е. Ермолина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП… и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.

Евгений Ермолин – профессор, на протяжении многих лет преподававший в Ярославском государственном педуниверситете имени К.Д. Ушинского, а также занимавший там должности завкафедрой культурологии, а позже – журналистики. Несколько лет назад Ермолин переехал жить в Европу , сначала продолжал работать в вузе удаленно, затем уволился.