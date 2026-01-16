Госдума приоритетно рассмотрит проекты в сфере миграционной политики

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пакет законопроектов о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рассмотреть законопроекты планируем в приоритетном порядке", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы отметил, что инициативы направлены в профильные комитеты по делам СНГ , евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по государственному строительству и законодательству.

"Совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции - одно из ключевых направлений в работе Государственной Думы", - подчеркнул Володин.

По его словам, с 2024 года принят 21 закон, большинство из которых инициировано депутатами.

"Принятые меры принесли результаты: по данным правоохранительных органов, в третьем квартале 2025 года на 16,5% увеличилось число пресеченных правонарушений в сфере миграции. Выдворены 19 тысяч иностранцев, в отношении более чем 1300 человек принято решение о прекращении приобретенного ими российского гражданства", - добавил председатель Госдумы.

Внесенными инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России.

При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего.

Кроме того, депутаты предложили установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования - с возможностью их выдворения по решению суда - или за нарушение порядка его проведения.

Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.

По словам Володина, принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья граждан России.