04:58 16.01.2026
В Приморье задержали мужчину, застрелившего чужую собаку
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали местного жителя, который преследовал на машине чужую собаку и застрелил ее, чтобы съесть, возбуждено дело, сообщает краевое УМВД РФ.
В конце декабря 2025 года прокуратура Приморья сообщала, что в районе улицы Некрасова в Уссурийске неустановленные лица произвели выстрел в животное, после чего погрузили в автомобиль и скрылись. Подозреваемых искали.
Полиция в пятницу сообщает, что местная жительница обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестный на движущейся автомашине Nissan Note выстрелил в собаку, а затем увёз ее в неизвестном направлении.
"Видеозапись инцидента была размещена в социальных сетях, что вызвало общественный резонанс. Позже за помощью в полицию обратился владелец собаки. Сотрудники уголовного розыска установили личность стрелявшего, 30-летний житель села Воздвиженки задержан. В отделе полиции он пояснил, что застрелил собаку, чтобы в дальнейшем употребить её в пищу", - говорится в сообщении.
Пневматическая винтовка, из которой подозреваемый стрелял в животное, изъята и направлена на исследование.
Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
ПроисшествияУссурийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
