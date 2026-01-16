В Приморье задержали мужчину, застрелившего чужую собаку

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали местного жителя, который преследовал на машине чужую собаку и застрелил ее, чтобы съесть, возбуждено дело, сообщает краевое УМВД РФ.
В конце декабря 2025 года прокуратура Приморья сообщала, что в районе улицы Некрасова в Уссурийске неустановленные лица произвели выстрел в животное, после чего погрузили в автомобиль и скрылись. Подозреваемых искали.
Полиция в пятницу сообщает, что местная жительница обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестный на движущейся автомашине Nissan Note выстрелил в собаку, а затем увёз ее в неизвестном направлении.
«
"Видеозапись инцидента была размещена в социальных сетях, что вызвало общественный резонанс. Позже за помощью в полицию обратился владелец собаки. Сотрудники уголовного розыска установили личность стрелявшего, 30-летний житель села Воздвиженки задержан. В отделе полиции он пояснил, что застрелил собаку, чтобы в дальнейшем употребить её в пищу", - говорится в сообщении.
Пневматическая винтовка, из которой подозреваемый стрелял в животное, изъята и направлена на исследование.
Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.