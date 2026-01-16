Житель Белгородской области получил 17 лет колонии за подготовку к теракту

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Новооскольского округа Белгородской области получил 17 лет колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации и подготовку к теракту, сообщила областная прокуратура.
Ранее прокуратура сообщала, что 50-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителем международной террористической организации "Исламское государство"*, которому сообщил о наличии у него осколочной гранаты Ф-1, выразив готовность ее использовать.
В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области уточнили, что мужчину задержали в июле 2025 года.
«
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом в размере 330 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ: участие в деятельности террористической организации и незаконное хранение взрывного устройства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России