Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей
11:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/predprinimatel-2068267609.html
Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей
Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей
В 2025 году центр "Мой бизнес" Томской области организовал 195 семинаров, тренингов и мастер-классов, в них приняли участие более 2,6 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В 2025 году центр "Мой бизнес" Томской области организовал 195 семинаров, тренингов и мастер-классов, в них приняли участие более 2,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Наиболее востребованными у предпринимателей остаются семинары по маркетингу и продажам. Кроме того, регулярно проводятся занятия по бизнес-планированию, управлению командой, налогообложению, финансам и правовым вопросам ведения бизнеса.
"Все наши эксперты, которые проводят семинары, — действующие предприниматели", — приводит пресс-служба слова директора областного центра "Мой бизнес" Ольги Нужной.
Она отметила, что эти специалисты дают слушателям реальные знания и работающие инструменты для построения и продвижения бизнеса.
Все образовательные мероприятия центра для предпринимателей проводятся бесплатно. Центр "Мой бизнес" Томской области помогает участникам бизнеса по президентскому национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
