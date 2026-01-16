Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В 2025 году центр "Мой бизнес" Томской области организовал 195 семинаров, тренингов и мастер-классов, в них приняли участие более 2,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наиболее востребованными у предпринимателей остаются семинары по маркетингу и продажам. Кроме того, регулярно проводятся занятия по бизнес-планированию, управлению командой, налогообложению, финансам и правовым вопросам ведения бизнеса.

"Все наши эксперты, которые проводят семинары, — действующие предприниматели", — приводит пресс-служба слова директора областного центра "Мой бизнес" Ольги Нужной.

Она отметила, что эти специалисты дают слушателям реальные знания и работающие инструменты для построения и продвижения бизнеса.