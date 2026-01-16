https://ria.ru/20260116/predprinimatel-2068267609.html
Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей
Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей - РИА Новости, 16.01.2026
Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей
В 2025 году центр "Мой бизнес" Томской области организовал 195 семинаров, тренингов и мастер-классов, в них приняли участие более 2,6 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:44:00+03:00
2026-01-16T11:44:00+03:00
2026-01-16T11:44:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e65a04ffae7a9b6042103c081be01f.jpg
https://ria.ru/20260115/biznes-2068128889.html
https://ria.ru/20260115/msp-2068155193.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c849feb6d7a1f193a00d2e4f22c86a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Томский центр "Мой бизнес" обучил более 2,6 тысячи предпринимателей
Центр "Мой бизнес" Томской области обучил более 2,6 тысячи предпринимателей
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В 2025 году центр "Мой бизнес" Томской области организовал 195 семинаров, тренингов и мастер-классов, в них приняли участие более 2,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Наиболее востребованными у предпринимателей остаются семинары по маркетингу и продажам. Кроме того, регулярно проводятся занятия по бизнес-планированию, управлению командой, налогообложению, финансам и правовым вопросам ведения бизнеса.
"Все наши эксперты, которые проводят семинары, — действующие предприниматели", — приводит пресс-служба слова директора областного центра "Мой бизнес" Ольги Нужной.
Она отметила, что эти специалисты дают слушателям реальные знания и работающие инструменты для построения и продвижения бизнеса.
Все образовательные мероприятия центра для предпринимателей проводятся бесплатно. Центр "Мой бизнес" Томской области помогает участникам бизнеса по президентскому национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".