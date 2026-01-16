Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане бизнес-центра "Игнат" во Владивостоке полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, проводится проверка, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Ведомство ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через девять минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России . Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.

В соцсетях разошлось видео пожара, на котором видно, как на балконе девятого этажа стоит человек и говорит по телефону. Сотрудники МЧС спасли мужчину.

"Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится проверка для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

Прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

"Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты проверки по факту произошедшего", - сообщают в надзорном ведомстве.