Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"
06:41 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/pozhar-2068222178.html
Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"
Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат" - РИА Новости, 16.01.2026
Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"
Пожар в ресторане бизнес-центра "Игнат" во Владивостоке полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, проводится проверка, сообщает главное управление... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:41:00+03:00
2026-01-16T06:41:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владивосток
происшествия, россия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"

Во Владивостоке ликвидировали пожар в ресторане бизнес-центра "Игнат"

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане бизнес-центра "Игнат" во Владивостоке полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, проводится проверка, сообщает главное управление МЧС России по региону.
Ведомство ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через девять минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке
05:25
В соцсетях разошлось видео пожара, на котором видно, как на балконе девятого этажа стоит человек и говорит по телефону. Сотрудники МЧС спасли мужчину.
"Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В настоящий момент проводится проверка для установления причины и всех обстоятельств происшествия.
Прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети
03:56
"Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты проверки по факту произошедшего", - сообщают в надзорном ведомстве.
Региональная прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности торгового центра, а также законности размещения кафе в нём.
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят
3 октября 2025, 04:19
 
ПроисшествияРоссияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
