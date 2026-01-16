При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети

"С пожара в Копае эвакуировано двое детей. Состояние удовлетворительное", - проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.

По данным министра, чтобы добраться до места ЧП, пожарным пришлось тянуть рукавную линию, поскольку машина из-за снежных заносов после циклона подъехать к дому не может.