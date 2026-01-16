https://ria.ru/20260116/pozhar-2068211253.html
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети - РИА Новости, 16.01.2026
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети
Двоих детей эвакуировали из горящего дома в Петропавловске-Камчатском в районе частной застройки Копай, их состояние удовлетворительное, сообщил министр ЧС... РИА Новости, 16.01.2026
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети
В Петропавловске-Камчатском из горящего дома эвакуировали двух детей