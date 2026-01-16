Рейтинг@Mail.ru
03:56 16.01.2026
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети

В Петропавловске-Камчатском из горящего дома эвакуировали двух детей

© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краюСотрудник МЧС на месте пожара
Сотрудник МЧС на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краю
Сотрудник МЧС на месте пожара. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв – РИА Новости. Двоих детей эвакуировали из горящего дома в Петропавловске-Камчатском в районе частной застройки Копай, их состояние удовлетворительное, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"С пожара в Копае эвакуировано двое детей. Состояние удовлетворительное", - проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.
По данным министра, чтобы добраться до места ЧП, пожарным пришлось тянуть рукавную линию, поскольку машина из-за снежных заносов после циклона подъехать к дому не может.
