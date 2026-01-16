Песков прокомментировал решение суда по подрывам "Северных потоков"

«

"Я не соглашусь с тем, что это, с одной стороны, четко и, с другой стороны, туманно. Это все, знаете, стиль "хайли лайкли", высокой долей вероятности - это "хайли лайкли". Поэтому я не знаю, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать постановление суда.