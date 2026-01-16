МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил постановление суда по подрывам "Северных потоков" со стилем "хайли лайкли".
Ранее журнал Der Spiegel написал, что верховный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" с высокой вероятностью были совершены по заказу иностранного государства, в частности, Украины.
«
"Я не соглашусь с тем, что это, с одной стороны, четко и, с другой стороны, туманно. Это все, знаете, стиль "хайли лайкли", высокой долей вероятности - это "хайли лайкли". Поэтому я не знаю, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать постановление суда.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
