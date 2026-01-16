Пошлину за товарный знак фирм из недружественных стран предложили повысить

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил правительству России на время повысить в 100 раз госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран в целях защиты интересов российских производителей. Соответствующее предложение сенатор направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Дополнительными мерами в отношении регистрации товарных знаков может быть повышенный размер государственной пошлины, указанный в... приложении №1 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий... с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания... Размер указанных пошлин предлагается увеличить в 100 раз", - говорится в обращении.

Речь, в частности, идет о регистрации заявки на регистрацию товарного знака; проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака; регистрации товарного знака и выдаче свидетельства в форме электронного документа; рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

"Российские организации и предприниматели создают новые продукты, регистрируют товарные знаки и затрачивают колоссальные средства на продвижение своей продукции и закреплению ее на рынке в сложных экономических условиях", - отметил Кутепов

В то же время, иностранные компании из недружественных стран в одностороннем порядке прекратили деятельность и выполнение своих обязательств на территории России , чем вызвали сбои в экономических процессах, добавил он. "При этом в настоящее время отмечена тенденция регистрации товарных знаков такими компаниями на территории РФ", - говорится в письме.

Так, согласно статистическим данным Роспатента , количество заявок от иностранных лиц составляет 13% в 2024 году, что демонстрирует незначительное снижение (с 19% в 2022 году). Ряд из таких лиц не осуществляют деятельность на территории России, отметил законодатель.

"В связи с необходимостью защиты интересов российских производителей сформирован запрос на установление временных дополнительных мер при подаче заявок на регистрацию товарных знаков для иностранных компаний и лиц, которые: связаны с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в обращении.

Речь идет и о лицах, которые находятся "под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (в том числе в случае если местом их регистрации является РФ)", уточняется в документе.

Также предлагается распространить указанные меры на тех, кто публично поддерживает антироссийские санкции; прекратили, приостановили или существенно ограничили после 23 февраля 2022 года на территории РФ производство (поставку) товаров, оказание услуг и (или) выполнение работ, если эти действия были обусловлены осуществлением мер ограничительного характера, то есть санкциями.