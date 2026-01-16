Рейтинг@Mail.ru
Пошлину за товарный знак фирм из недружественных стран предложили повысить - РИА Новости, 16.01.2026
06:52 16.01.2026
Пошлину за товарный знак фирм из недружественных стран предложили повысить
Пошлину за товарный знак фирм из недружественных стран предложили повысить
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил правительству России на время повысить в 100 раз госпошлину за оформление товарного знака для... РИА Новости, 16.01.2026
экономика
россия
андрей кутепов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
экономика, россия, андрей кутепов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Андрей Кутепов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил правительству России на время повысить в 100 раз госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран в целях защиты интересов российских производителей. Соответствующее предложение сенатор направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Дополнительными мерами в отношении регистрации товарных знаков может быть повышенный размер государственной пошлины, указанный в... приложении №1 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий... с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания... Размер указанных пошлин предлагается увеличить в 100 раз", - говорится в обращении.
Речь, в частности, идет о регистрации заявки на регистрацию товарного знака; проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака; регистрации товарного знака и выдаче свидетельства в форме электронного документа; рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.
"Российские организации и предприниматели создают новые продукты, регистрируют товарные знаки и затрачивают колоссальные средства на продвижение своей продукции и закреплению ее на рынке в сложных экономических условиях", - отметил Кутепов.
В то же время, иностранные компании из недружественных стран в одностороннем порядке прекратили деятельность и выполнение своих обязательств на территории России, чем вызвали сбои в экономических процессах, добавил он. "При этом в настоящее время отмечена тенденция регистрации товарных знаков такими компаниями на территории РФ", - говорится в письме.
Так, согласно статистическим данным Роспатента, количество заявок от иностранных лиц составляет 13% в 2024 году, что демонстрирует незначительное снижение (с 19% в 2022 году). Ряд из таких лиц не осуществляют деятельность на территории России, отметил законодатель.
"В связи с необходимостью защиты интересов российских производителей сформирован запрос на установление временных дополнительных мер при подаче заявок на регистрацию товарных знаков для иностранных компаний и лиц, которые: связаны с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в обращении.
Речь идет и о лицах, которые находятся "под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (в том числе в случае если местом их регистрации является РФ)", уточняется в документе.
Также предлагается распространить указанные меры на тех, кто публично поддерживает антироссийские санкции; прекратили, приостановили или существенно ограничили после 23 февраля 2022 года на территории РФ производство (поставку) товаров, оказание услуг и (или) выполнение работ, если эти действия были обусловлены осуществлением мер ограничительного характера, то есть санкциями.
Согласно сведениям о стоимости государственных услуг на сайте Роспатента, минимальные расходы на регистрацию нового товарного знака обойдутся в 35 тысяч рублей.
