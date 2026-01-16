Рейтинг@Mail.ru
Продажи Porsche упали сильнее всего за 16 лет в 2025 году
17:36 16.01.2026 (обновлено: 18:18 16.01.2026)
Продажи Porsche упали сильнее всего за 16 лет в 2025 году
Продажи Porsche упали сильнее всего за 16 лет в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2026
Продажи Porsche упали сильнее всего за 16 лет в 2025 году
Продажи автомобилей Porsche по итогам прошлого года снизились на 10% по отношению к 2024 году - до 279 449 машин, следует из данных отчетности компании. Как... РИА Новости, 16.01.2026
авто
европа
северная америка
германия
общество
авто, европа, северная америка, германия, общество
Авто, Европа, Северная Америка, Германия, Общество
Продажи Porsche упали сильнее всего за 16 лет в 2025 году

Bloobberg: падение продаж Porsche на 10% в 2025 г стало сильнейшим за 16 лет

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Продажи автомобилей Porsche по итогам прошлого года снизились на 10% по отношению к 2024 году - до 279 449 машин, следует из данных отчетности компании. Как указывает агентство Блумберг, падение стало сильнейшим с 2009 года.
Продажи Porsche в Германии за отчетный период сократились на 16% - до 29 968 автомобилей, в остальной Европе - на 13%, до 66 340 машин. Модель Macan стала наиболее продаваемой в прошлом году, продажи выросли на 2% - до 84 328 автомобилей. При этом более половины от этого числа приходится на электрическую версию модели - 45 367.
Показатель по Северной Америке за 2025 год почти не изменился к предыдущему году и составил 86 229 автомобилей. Porsche отмечает, что регион остается крупнейшим по продажам, как и в прошлом году.
Продажи автомобилей компании в Китае упали сразу на 26% по сравнению с 2024 годом - до 41 938 машин. Основными факторами снижения Porsche называет тяжелые рыночные условия, особенно в сегменте товаров роскоши, а также высокую конкуренцию на китайском рынке.
Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса люкс как Lamborghini, Bentley и Bugatti.
АвтоЕвропаСеверная АмерикаГерманияОбщество
 
 
