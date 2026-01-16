Полянский: ОБСЕ не заслужила роли посредника в украинском урегулировании

ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. ОБСЕ пока не заслужила роли посредника в украинском урегулировании, заявил РИА Новости новый постпред России при этой организации Дмитрий Полянский.
Швейцария вступила в председательство в ОБСЕ с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию, выполнявшую функции председателя в 2025 году. В четверг на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркнул, что "диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость".
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине
15 января, 17:44
"Швейцарцы озвучили много позитивного, говорили хорошие слова о том, что ОБСЕ должна быть востребована, что они будут ставить перед собой задачи, чтобы будущие усилия по украинскому урегулированию не обходили ОБСЕ стороной. Но дело в том, что это надо заслужить. Пока, если брать сегодняшнее состояние, ОБСЕ ничем себя не проявила для того, чтобы стать партнером или инструментом участия в урегулировании", - сказал Полянский.
Он напомнил об опыте работы Организации в этой связи. "СММ позорно завершила свою деятельность. Сейчас пытаются интерпретировать, проецировать, что ОБСЕ была полезна в каком-то мониторинге, но это досужие размышления, под которыми пока ничего нет. У меня есть большие сомнения, что кто-то всерьез сейчас рассматривает этот вариант, с учетом того состояния, в котором находится ОБСЕ", - добавил постпред.
По его словам, ОБСЕ нужно вернуться к своему базовому мандату. "Об этом говорят все, об этом говорят и американцы — так же, как и мы. Швейцарцы вроде демонстрируют восприимчивость, но для того, чтобы что-то сделать, им придется проявить решимость и противостоять тому нажиму, который здесь тоже чувствуется", - сказал Полянский.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово, когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО, начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ.