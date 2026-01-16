Полянский усомнился в способности ЕС отреагировать на захват Гренландии

"Выглядит это, конечно, очень некрасиво и сильно подрывает европейские утверждения о принципах, потому что такие вещи недопустимы. Критика внутри есть, но она приглушенная. Мне сложно представить, что в случае силового сценария Евросоюз поступит так, как он, по идее, должен был бы поступить. Скорее всего, он в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность", - сказал он РИА Новости.