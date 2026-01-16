Рейтинг@Mail.ru
Полянский усомнился в способности ЕС отреагировать на захват Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
11:59 16.01.2026 (обновлено: 12:08 16.01.2026)
Полянский усомнился в способности ЕС отреагировать на захват Гренландии
Полянский усомнился в способности ЕС отреагировать на захват Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
Полянский усомнился в способности ЕС отреагировать на захват Гренландии
Евросоюз в случае силового сценария в Гренландии, скорее всего, продемонстрирует свою слабость и непринципиальность, заявил РИА Новости новый постпред России... РИА Новости, 16.01.2026
Полянский усомнился в способности ЕС отреагировать на захват Гренландии

Полянский: ЕС в случае силового сценария в Гренландии продемонстрирует слабость

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Евросоюз в случае силового сценария в Гренландии, скорее всего, продемонстрирует свою слабость и непринципиальность, заявил РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Выглядит это, конечно, очень некрасиво и сильно подрывает европейские утверждения о принципах, потому что такие вещи недопустимы. Критика внутри есть, но она приглушенная. Мне сложно представить, что в случае силового сценария Евросоюз поступит так, как он, по идее, должен был бы поступить. Скорее всего, он в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность", - сказал он РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Вчера, 08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Вчера, 05:17
 
ГренландияЕвросоюзВ миреСШАДанияДмитрий ПолянскийДональд ТрампНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
