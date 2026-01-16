Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
14:52 16.01.2026
В Польше расследуют появление воздушного шара с надписью на кириллице
В Польше расследуют появление воздушного шара с надписью на кириллице
В Польше переполошились из-за воздушного шара с надписью на кириллице, как сообщает издание Виртуальная Польша, правоохранители расследуют инцидент. РИА Новости, 16.01.2026
2026
В Польше расследуют появление воздушного шара с надписью на кириллице

ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. В Польше переполошились из-за воздушного шара с надписью на кириллице, как сообщает издание Виртуальная Польша, правоохранители расследуют инцидент.
"В населенном пункте Печарки под Венгожевом упал воздушный шар с надписью кириллицей. Полиция изъяла данный объект, а дело расследуют прокуратура и Агентство внутренней безопасности", - говорится в сообщении.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Польша прекратит признавать небиометрические российские загранпаспорта
15 января, 10:52
Уточняется, что предварительный осмотр находки "указывает на метеорологический радиозонд с передатчиком GPS", который может подниматься на высоту до 30 километров.
Детальную экспертизу воздушного шара проводят прокуратура и Агентство внутренней безопасности. "Прокуратура ведет разбирательство о происхождении шара - откуда он мог быть запущен и для чего служил. Специалисты Агентства внутренней безопасности должны провести детальное исследование устройства и обозначений, которые на нем были", - говорится в сообщении.
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве
Вчера, 07:55
 
