В Польше расследуют появление воздушного шара с надписью на кириллице
В Польше переполошились из-за воздушного шара с надписью на кириллице, как сообщает издание Виртуальная Польша, правоохранители расследуют инцидент. РИА Новости, 16.01.2026
польша
ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости.
В Польше переполошились из-за воздушного шара с надписью на кириллице, как сообщает издание Виртуальная Польша
, правоохранители расследуют инцидент.
"В населенном пункте Печарки под Венгожевом упал воздушный шар с надписью кириллицей. Полиция изъяла данный объект, а дело расследуют прокуратура и Агентство внутренней безопасности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предварительный осмотр находки "указывает на метеорологический радиозонд с передатчиком GPS", который может подниматься на высоту до 30 километров.
Детальную экспертизу воздушного шара проводят прокуратура и Агентство внутренней безопасности. "Прокуратура ведет разбирательство о происхождении шара - откуда он мог быть запущен и для чего служил. Специалисты Агентства внутренней безопасности должны провести детальное исследование устройства и обозначений, которые на нем были", - говорится в сообщении.