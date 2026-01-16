В Польше расследуют появление воздушного шара с надписью на кириллице

"В населенном пункте Печарки под Венгожевом упал воздушный шар с надписью кириллицей. Полиция изъяла данный объект, а дело расследуют прокуратура и Агентство внутренней безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительный осмотр находки "указывает на метеорологический радиозонд с передатчиком GPS", который может подниматься на высоту до 30 километров.

Детальную экспертизу воздушного шара проводят прокуратура и Агентство внутренней безопасности. "Прокуратура ведет разбирательство о происхождении шара - откуда он мог быть запущен и для чего служил. Специалисты Агентства внутренней безопасности должны провести детальное исследование устройства и обозначений, которые на нем были", - говорится в сообщении.