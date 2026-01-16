https://ria.ru/20260116/polsha-2068271874.html
В Польше заявили о выходе из Оттавской конвенции
В Польше заявили о выходе из Оттавской конвенции - РИА Новости, 16.01.2026
В Польше заявили о выходе из Оттавской конвенции
Польша выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. РИА Новости, 16.01.2026
Замминистра обороны Томчик: Польша выйдет из Оттавской конвенции 20 февраля