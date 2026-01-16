Рейтинг@Mail.ru
11:55 16.01.2026
В Польше заявили о выходе из Оттавской конвенции
Польша выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, польша, оттава
В мире, Польша, Оттава
В Польше заявили о выходе из Оттавской конвенции

Замминистра обороны Томчик: Польша выйдет из Оттавской конвенции 20 февраля

Центр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 янв - РИА Новости. Польша выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
"Польша 20 февраля выходит из Оттавской конвенции. В связи с этим она сможет принимать на вооружение и производить противопехотные мины", - сказал Томчик в эфире радиостанции RadioZet.
Ранее он же заявил, что польские военные готовятся к минированию восточной границы страны.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
10 января, 12:02
 
В миреПольшаОттава
 
 
