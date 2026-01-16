Польша готовится минировать свою восточную границу

«

"Польша подготовит места для минирования границы, но само минирование может произойти только тогда, когда случится какой-то кризис, поэтому, говоря прямо, программа "Восточный щит" - это, с одной стороны, строительство инженерных заграждений, с другой стороны, подготовка мест для минирования, но само минирование - только в случае реальной угрозы войны", - сказал Томчик в эфире радиостанции RadioZet.