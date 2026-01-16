ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польша готовится минировать свою восточную границу, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
На границе с Россией и Белоруссией Польша реализует программу "Восточный щит". По заявлению канцелярии польского премьера Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
"Польша подготовит места для минирования границы, но само минирование может произойти только тогда, когда случится какой-то кризис, поэтому, говоря прямо, программа "Восточный щит" - это, с одной стороны, строительство инженерных заграждений, с другой стороны, подготовка мест для минирования, но само минирование - только в случае реальной угрозы войны", - сказал Томчик в эфире радиостанции RadioZet.
В июне 2025 года Польша заявила о начале процесса выхода из Оттавской конвенции. Международное соглашение запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Оно было подписано 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступило в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
В декабре 2025 года власти страны заявили о возобновлении производства мин впервые со времен холодной войны. Мины станут частью оборонной программы "Восточный щит", реализуемой на границе с Россией и Белоруссией.
