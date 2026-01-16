https://ria.ru/20260116/polsha-2068226206.html
Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве
Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве
Французские трофейные документы помогли выяснить, что Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T08:59:00+03:00
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Французские трофейные документы помогли выяснить, что Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"В свое время по поручению президента России
мы провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. И когда тщательнейшим образом подняли материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Германией
и СССР
, воспользовались трофейными документами", — сказал он.
По его словам, после захвата Парижа
в 1940 году немцы привезли французские архивы в Германию. А после Великой Отечественной они вместе с немецкими фондами попали в Советский Союз в качестве компенсаторной реституции.
"Среди них оказались документы французского посольства и военного атташе в Варшаве
. Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции
, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера", — сказал глава Росархива
.
Он напомнил, что в 1939 году были разные возможности предотвратить войну, и Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора.
"Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают. Они оказались у нас, и мы их опубликовали", — добавил Артизов.
Глава Росархива подчеркнул, что эти документы совершенно по-другому раскрывают роль советского руководства — по его мнению, не следует стесняться того, какую линию вели Сталин, Молотов и другие, чтобы остановить нацистскую Германию. Эти же архивы использовались в статье Владимира Путина
к 75-летию Победы.
После распада Советского Союза французы узнали о документах, которые они искали. В 1994-м по специальному решению правительства эти фонды вернули, но перед тем скопировали их ценную часть, в том числе документы, связанные с предысторией Второй мировой войны, заключил Артизов.