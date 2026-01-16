Рейтинг@Mail.ru
Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве
07:55 16.01.2026
Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве
Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве
Французские трофейные документы помогли выяснить, что Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
ссср
германия
франция
андрей артизов
владимир путин
федеральное архивное агентство (росархив)
польша
в мире, ссср, германия, франция, андрей артизов, владимир путин, федеральное архивное агентство (росархив), польша
В мире, СССР, Германия, Франция, Андрей Артизов, Владимир Путин, Федеральное архивное агентство (Росархив), Польша
Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве

РИА Новости: Польша мешала СССР и союзникам предотвратить Вторую мировую войну

Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Французские трофейные документы помогли выяснить, что Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"В свое время по поручению президента России мы провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. И когда тщательнейшим образом подняли материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Германией и СССР, воспользовались трофейными документами", — сказал он.
По его словам, после захвата Парижа в 1940 году немцы привезли французские архивы в Германию. А после Великой Отечественной они вместе с немецкими фондами попали в Советский Союз в качестве компенсаторной реституции.
"Среди них оказались документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера", — сказал глава Росархива.
Он напомнил, что в 1939 году были разные возможности предотвратить войну, и Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора.
"Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают. Они оказались у нас, и мы их опубликовали", — добавил Артизов.
Глава Росархива подчеркнул, что эти документы совершенно по-другому раскрывают роль советского руководства — по его мнению, не следует стесняться того, какую линию вели Сталин, Молотов и другие, чтобы остановить нацистскую Германию. Эти же архивы использовались в статье Владимира Путина к 75-летию Победы.
После распада Советского Союза французы узнали о документах, которые они искали. В 1994-м по специальному решению правительства эти фонды вернули, но перед тем скопировали их ценную часть, в том числе документы, связанные с предысторией Второй мировой войны, заключил Артизов.
В мире СССР Германия Франция Андрей Артизов Владимир Путин Федеральное архивное агентство (Росархив) Польша
 
 
