Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну, заявили в Росархиве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Французские трофейные документы помогли выяснить, что Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

"В свое время по поручению президента России мы провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. И когда тщательнейшим образом подняли материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Германией СССР , воспользовались трофейными документами", — сказал он.

По его словам, после захвата Парижа в 1940 году немцы привезли французские архивы в Германию. А после Великой Отечественной они вместе с немецкими фондами попали в Советский Союз в качестве компенсаторной реституции.

"Среди них оказались документы французского посольства и военного атташе в Варшаве . Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции , Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера", — сказал глава Росархива

Он напомнил, что в 1939 году были разные возможности предотвратить войну, и Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора.

"Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают. Они оказались у нас, и мы их опубликовали", — добавил Артизов.

Глава Росархива подчеркнул, что эти документы совершенно по-другому раскрывают роль советского руководства — по его мнению, не следует стесняться того, какую линию вели Сталин, Молотов и другие, чтобы остановить нацистскую Германию. Эти же архивы использовались в статье Владимира Путина к 75-летию Победы.