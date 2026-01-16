Полянский призвал вернуться к диалогу на площадке ОБСЕ

"Но если хотя бы вернуться к традиционным методам работы ОБСЕ, если продвигать диалог, а не демагогию или мегафонную дипломатию, это уже будет хорошо. Мы призвали, и я в своем выступлении это сказал, не ставить перед собой сверхзадач. Надо просто вернуться к культуре диалога, и тогда про организацию хотя бы вспомнят", - отметил дипломат.

"Есть желание еще что-то попробовать сделать, но если все пойдет так же, как шло до этого, я бы не делал ставку на будущее этой организации. И в своих контактах я эту мысль буду обязательно проводить: выбор за странами-участницами и за руководством — хотят ли они, чтобы организация играла какую-то роль, или чтобы это был клуб для оскорбления России. Если так, то это, в общем-то, никому не нужно", - заключил дипломат.