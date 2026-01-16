https://ria.ru/20260116/poljanskij-2068324677.html
Полянский призвал вернуться к диалогу на площадке ОБСЕ
Полянский призвал вернуться к диалогу на площадке ОБСЕ
Полянский призвал вернуться к диалогу на площадке ОБСЕ
Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости призвал вернуться к диалогу на площадке этой организации вместо "мегафонной дипломатии". РИА Новости, 16.01.2026
Полянский призвал вернуться к диалогу на площадке ОБСЕ
Полянский призвал вернуться к диалогу в ОБСЕ вместо демагогии
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости призвал вернуться к диалогу на площадке этой организации вместо "мегафонной дипломатии".
"Во всяком случае, они это озвучивают. Я не думаю, что удастся полностью деполитизировать", - сказал Полянский
агентству, отвечая на вопрос, удастся ли, по его мнению, новому председательству в ОБСЕ Швейцарии
деполитизировать площадку.
"Но если хотя бы вернуться к традиционным методам работы ОБСЕ, если продвигать диалог, а не демагогию или мегафонную дипломатию, это уже будет хорошо. Мы призвали, и я в своем выступлении это сказал, не ставить перед собой сверхзадач. Надо просто вернуться к культуре диалога, и тогда про организацию хотя бы вспомнят", - отметил дипломат.
Он указал на то, что американцы пока не вышли из ОБСЕ, также из организации не вышла Россия
.
"Есть желание еще что-то попробовать сделать, но если все пойдет так же, как шло до этого, я бы не делал ставку на будущее этой организации. И в своих контактах я эту мысль буду обязательно проводить: выбор за странами-участницами и за руководством — хотят ли они, чтобы организация играла какую-то роль, или чтобы это был клуб для оскорбления России. Если так, то это, в общем-то, никому не нужно", - заключил дипломат.
Швейцария вступила в председательство в ОБСЕ с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию
, выполнявшую функции председателя в 2025 году. В четверг на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркнул, что "диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость".