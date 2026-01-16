Рейтинг@Mail.ru
В Хакасии подростки предстанут перед судом за поджог офиса Народного фронта - РИА Новости, 16.01.2026
12:23 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/podzhog-2068280126.html
В Хакасии подростки предстанут перед судом за поджог офиса Народного фронта
В Хакасии подростки предстанут перед судом за поджог офиса Народного фронта
Подростки, поджегшие офис Народного фронта в Хакасии, предстанут перед судом, сообщает МВД России. РИА Новости, 16.01.2026
происшествия, республика хакасия, абакан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подростки, поджегшие офис Народного фронта в Хакасии, предстанут перед судом, сообщает МВД России.
Народный фронт Хакасии в марте 2025 года сообщал, что двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, но огонь быстро распространился, и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После тушения криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. Региональное МВД сообщало о задержании двоих подростков, признавшихся, что пошли на это из-за денег.
Абакане осудят двоих исполнителей поджога офиса организации, занимающейся сбором гумпомощи. Следственной частью СУ МВД по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. Совершение преступления, имеющего заказной характер, инкриминируется двум жителям Абакана 2007 и 2008 годов рождения, одному из которых на момент осуществления противоправного деяния было 17 лет, а другому - 16", - говорится в Telegram-канале МВД.
Следователями установлено, что весной прошлого года младшему из юношей в мессенджере от незнакомца поступило предложение за 340 тысяч рублей поджечь расположенный в Абакане офис общественной организации, занимающейся, в том числе, сбором гуманитарной помощи, подросток согласился и убедил знакомого пойти на дело вместе.
Несовершеннолетние подготовили три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего в ночное время пришли к назначенному помещению и, разбив окно молотком, бросили внутрь зажигательные смеси. Убедившись, что пожар начался, они скрылись с места происшествия. Отмечается, что общий ущерб, причиненный собственнику помещения и находившейся в нём общественной организации, превысил 2,3 миллиона рублей.
На видео от МВД видна вывеска Народного фронта на здании, в котором начался пожар.
"Как выяснилось, они не получили от вербовщика обещанного вознаграждения… Уголовное дело вместе с утверждённым прокуратурой Республики Хакасия обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
ПроисшествияРеспублика ХакасияАбаканМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
