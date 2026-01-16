Подростка, поджегшего кинотеатр в Москве, поместили под домашний арест

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Против подростка, который осенью 2025 года поджег кинозал в Москве по указанию телефонных мошенников, расследуется дело об умышленном повреждении имущества, он помещен под домашний арест, Против подростка, который осенью 2025 года поджег кинозал в Москве по указанию телефонных мошенников, расследуется дело об умышленном повреждении имущества, он помещен под домашний арест, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в покушении на умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ)", - сказала она.

По данным следствия, 13 ноября после знакомства в соцсети с девушкой подросток отправил ей геолокацию для выбора места встречи. Затем с ним связался неизвестный и представился правоохранителем. Он сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним.

Находясь на постоянной связи со злоумышленником и выполняя его указания, запуганный ребенок показал звонившему жилище по видеосвязи, полагая, что это проведение обыска, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги. Также по указанию неизвестных он принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров Москвы и поджег зажигалкой. В результате возгорания никто не пострадал.

"Фигуранту предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавила Петренко