Задержанные за поджоги подростки рассказали о вербовке Киевом
12:42 16.01.2026
Задержанные за поджоги подростки рассказали о вербовке Киевом
Задержанные за поджоги подростки рассказали о вербовке Киевом
Задержанные за поджоги в Чебоксарах подростки рассказали о том, как их завербовали украинские спецслужбы, соответствующее видео опубликовало ФСБ России.
2026-01-16T12:42:00+03:00
2026-01-16T12:42:00+03:00
Задержанные за поджоги в Чебоксарах подростки о вербовке украинскими спецслужбами
Задержанные за поджоги в Чебоксарах подростки о вербовке украинскими спецслужбами
Задержанные за поджоги подростки рассказали о вербовке Киевом

ФСБ показала видео с задержанными за поджоги подростками из Чебоксар

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задержанные за поджоги в Чебоксарах подростки рассказали о том, как их завербовали украинские спецслужбы, соответствующее видео опубликовало ФСБ России.
ФСБ ранее сообщила, что была пресечена деятельность четырех подростков в возрасте 15-17 лет, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров. Задержанные общались с девушками в группах знакомств в социальных сетях и иностранных мессенджерах, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания.
"Я скинул геолокации - и мне сразу сообщение пришло, что это от ФСБ, потом меня пару недель донимали с вопросом - могу ли я достать пароли от банковских приложений родителей. Я приехал, он мне говорит, вы должны прийти на заправку, купить канистру бензина - маме я это не рассказывал - мне сказали, что я должен поджечь машину какую-то", - сказал задержанный подросток.
ФСБ показала сообщение от украинского куратора, который давал указания подростку и поддерживал с ним связь через переписку. "Мы с другом сейчас стоим у банкомата", - написал подросток. "Ждем пополнения, 2500 там будет", - ответил сотрудник украинских спецслужб. "Пока что нету. Мама там очень переживает. Они, возможно, реально в полицию пойдут", - написал подросток. "Снимайте. 2500", - ответил украинский куратор. "Еще нету. А отказаться - это равно тюрьма?" - спросил подросток. "Да", - пригрозил сотрудник украинских спецслужб. "А если родители реально в полицию пойдут? Мне страшно", - признался подросток. "Ничего с вами не будет", - пообещал куратор.
Другой задержанный подросток объяснил, что его "собеседница", с ее слов, была не местная, поэтому она попросила прислать ей геолокацию объектов в городе.
"Я, недолго думая, не особо понимая спросонья, скинул. В итоге она потом скидывает, что она оказывается мужчиной и (ВСУшником - ред.). ВСУшник. И в итоге потом мне пишет аккаунт ФСБ РФ в Telegram и со мной связывается как следователь. Я с ним поговорил, он рассказал, что? мол, так-то, так-то - 25 лет, учитывая ситуацию, 25 лет", - рассказал подросток.
Третий обманутый украинскими спецслужбами подросток сообщил, что в какой-то момент получил сообщение от "девочки Маши" с предложением о знакомстве.
"Дальше получается у нас завязывается разговор: как дела, где находишься, там все остальное. Она сказала то, что приехала из другого города - ничего не знает. Попросил скинуть геолокацию, я подумал - да ладно, скину геолокацию", - объяснил подросток.
Он добавил, что после этого "девочка Маша" оказалась сотрудником украинских спецслужб, который начал угрожать подростку и его родителям.
"Статьей угрожать, в принципе ситуацией моей всей угрожать - то, что сейчас приедут, накроют вас. Получается, сказал сначала одну машину поджечь, потом вторую", - заявил подросток.
ФСБ России вновь напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка Российской Федерации, сервиса "Госуслуги" никогда не будут звонить через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных и иных мероприятиях.
