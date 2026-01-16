Цветы у портрета Андрея Карлова в здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото

Предполагаемый организатор убийства Карлова работает в Канаде с 2022 года

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гражданин Турции Джемаль Караата, которого СМИ связывают с организацией убийства в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова, с 2022 года официально работает в Канаде психотерапевтом, выяснило РИА Новости, изучив данные регистрационных баз Канады.

Ранее в пятницу телеканал СNN Türk сообщал, что Караата, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности.

Согласно канадским реестрам, Караата зарегистрирован под именем Салих Ада как практикующий психотерапевт и с сентября 2022 года имеет право на самостоятельную профессиональную деятельность, выяснило РИА Новости.

РИА Новости также установило, что Караата проживает и работает в провинции Онтарио : в качестве мест практики указаны медицинские и консультационные учреждения в городах Уотерлу и Китченер.

Турции Посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре . Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.

По делу об убийстве были предъявлены обвинения 28 подозреваемым.