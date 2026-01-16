https://ria.ru/20260116/podozrevaemyj-2068403968.html
Предполагаемый организатор убийства Карлова работает в Канаде с 2022 года
Предполагаемый организатор убийства Карлова работает в Канаде с 2022 года - РИА Новости, 16.01.2026
Предполагаемый организатор убийства Карлова работает в Канаде с 2022 года
Гражданин Турции Джемаль Караата, которого СМИ связывают с организацией убийства в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова, с 2022 года официально... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:50:00+03:00
2026-01-16T19:50:00+03:00
2026-01-16T19:50:00+03:00
в мире
россия
онтарио
андрей карлов
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148411/17/1484111795_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_23ddc2950b0dd94e0af948371b38fcb4.jpg
https://ria.ru/20260116/imya-2068399070.html
https://ria.ru/20260116/karlov-2068333015.html
россия
онтарио
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148411/17/1484111795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a02b63dc35d898142a3db1bdeffdb151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, онтарио, андрей карлов, канада
В мире, Россия, Онтарио, Андрей Карлов, Канада
Предполагаемый организатор убийства Карлова работает в Канаде с 2022 года
Предполагаемый организатор убийства посла Карлова работает в Канаде с 2022 года
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гражданин Турции Джемаль Караата, которого СМИ связывают с организацией убийства в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова, с 2022 года официально работает в Канаде психотерапевтом, выяснило РИА Новости, изучив данные регистрационных баз Канады.
Ранее в пятницу телеканал СNN Türk сообщал, что Караата, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности.
Согласно канадским реестрам, Караата зарегистрирован под именем Салих Ада как практикующий психотерапевт и с сентября 2022 года имеет право на самостоятельную профессиональную деятельность, выяснило РИА Новости.
РИА Новости также установило, что Караата проживает и работает в провинции Онтарио
: в качестве мест практики указаны медицинские и консультационные учреждения в городах Уотерлу и Китченер.
Посол России
в Турции Андрей Карлов
был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре
. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.
По делу об убийстве были предъявлены обвинения 28 подозреваемым.
Суд Анкары приговорил пятерых из них к пожизненному заключению, ещё несколько человек получили длительные сроки. Ряд фигурантов, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство.