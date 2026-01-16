https://ria.ru/20260116/podmoskove-2068311723.html
В Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки
В Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки
В Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки
Мать и дочь получили 14 и 9 лет колонии за убийство бабушки в Егорьевске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:16:00+03:00
2026-01-16T14:16:00+03:00
2026-01-16T14:16:00+03:00
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Мать и дочь получили 14 и 9 лет колонии за убийство бабушки в Егорьевске, сообщили
в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года женщина вместе с сожителем привлекли ее несовершеннолетнюю дочь к разбойному нападению на бабушку. В мае девочка вместе с отчимом приехала из Кемеровской области
в Егорьевск
и пришла в гости к бабушке. Ночью обвиняемые напали на нее. Задушив потерпевшую, они обыскали квартиру, похитили ее паспорт, государственную награду, а также имущество и деньги.
В ведомстве сообщили, что обвиняемые погрузили тело пенсионерки в автомобиль и вывезли в Воскресенск
, где сбросили в водоем, чтобы скрыть следы преступления.
"Приговором суда женщине вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, её дочери назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе, добавив, что уголовное дело в отношении третьего фигуранта было выделено в отдельное производство.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили, что они признаны виновными в "убийстве, совершенном организованной группой лиц, сопряженном с разбоем", "разбое, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище", "незаконном приобретении государственной награды Российской Федерации", "вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления", "похищении паспорта".