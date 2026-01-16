https://ria.ru/20260116/petarda-2068436043.html
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками - РИА Новости, 16.01.2026
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками
Игры несовершеннолетних с пиротехникой стали причиной звука, похожего на взрыв, на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2026
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками
РИА Новости: в Москве подростки испугали жителей звуками взрыва от петард
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Игры несовершеннолетних с пиротехникой стали причиной звука, похожего на взрыв, на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что жители одного из домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы
услышали звук, похожий на взрыв, а на месте происшествия были обнаружены разорванные детские игрушки.
"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по адресу: Бульвар Матроса Железняка, несовершеннолетние использовали пиротехническое изделие, после чего произошел хлопок", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.