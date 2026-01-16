Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Игры несовершеннолетних с пиротехникой стали причиной звука, похожего на взрыв, на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что жители одного из домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы услышали звук, похожий на взрыв, а на месте происшествия были обнаружены разорванные детские игрушки.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по адресу: Бульвар Матроса Железняка, несовершеннолетние использовали пиротехническое изделие, после чего произошел хлопок", - сказали в пресс-службе.