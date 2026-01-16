Рейтинг@Mail.ru
23:32 16.01.2026
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками

РИА Новости: в Москве подростки испугали жителей звуками взрыва от петард

© iStock.com / InfinitumProduxПетарда
Петарда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© iStock.com / InfinitumProdux
Петарда. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Игры несовершеннолетних с пиротехникой стали причиной звука, похожего на взрыв, на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что жители одного из домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы услышали звук, похожий на взрыв, а на месте происшествия были обнаружены разорванные детские игрушки.
"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по адресу: Бульвар Матроса Железняка, несовершеннолетние использовали пиротехническое изделие, после чего произошел хлопок", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды
9 января, 10:28
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
