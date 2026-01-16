Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно

"Как сказал вчера президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.), "мир сам не установится". Для того чтобы установиться миру, нужны совместные на встречных треках усилия. И как раз об этом и идет речь — что обсуждение проблематики украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.