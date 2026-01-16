https://ria.ru/20260116/peskov-2068297787.html
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно - РИА Новости, 16.01.2026
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно
Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:22:00+03:00
2026-01-16T13:22:00+03:00
2026-01-16T21:26:00+03:00
в мире
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260116/skorokhod-2068294315.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно
Песков: говорить о мире на Украине без безопасности в Европе невозможно
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как сказал вчера президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.), "мир сам не установится". Для того чтобы установиться миру, нужны совместные на встречных треках усилия. И как раз об этом и идет речь — что обсуждение проблематики украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.