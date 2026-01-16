Рейтинг@Mail.ru
13:22 16.01.2026 (обновлено: 21:26 16.01.2026)
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно
в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как сказал вчера президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.), "мир сам не установится". Для того чтобы установиться миру, нужны совместные на встречных треках усилия. И как раз об этом и идет речь — что обсуждение проблематики украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах
В миреУкраинаЕвропа
 
 
