Россия считает Гренландию территорией Дании, заявил Песков

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
"Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского Королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться. И мы также слышали заявление из Вашингтона, что Вашингтон формулирует денежное предложение о приобретении Гренландии в том или ином виде", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Гренландии и как относятся к притязаниям США на этот остров.