Мир не установится сам, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир не установится сам, нужны совместные усилия стран на встречных треках. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:09:00+03:00
2026-01-16T13:09:00+03:00
2026-01-16T13:10:00+03:00
