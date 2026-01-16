https://ria.ru/20260116/peskov-2068294092.html
Песков рассказал о помощи России Ближнему Востоку
Песков рассказал о помощи России Ближнему Востоку - РИА Новости, 16.01.2026
Песков рассказал о помощи России Ближнему Востоку
Россия оказывает помощь не только Ирану, но и всему Ближнему Востоку для региональной стабильности, предпринимая усилия по деэскалации напряженности, заявил... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:08:00+03:00
2026-01-16T13:08:00+03:00
2026-01-16T13:09:00+03:00
россия
ближний восток
иран
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260116/peskov-2068293590.html
россия
ближний восток
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, иран, дмитрий песков
Россия, Ближний Восток, Иран, Дмитрий Песков
Песков рассказал о помощи России Ближнему Востоку
Песков: Россия оказывает помощь Ирану и всему Ближнему Востоку