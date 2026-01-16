https://ria.ru/20260116/peskov-2068293590.html
Путин посвятил первую половину дня ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Путин посвятил первую половину дня ситуации вокруг Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2026
Путин посвятил первую половину дня ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин первую половину дня в пятницу во многом посвятил ситуации вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:06:00+03:00
2026-01-16T13:06:00+03:00
2026-01-16T13:06:00+03:00
в мире
иран
россия
израиль
дмитрий песков
владимир путин
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065715731.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, израиль, дмитрий песков, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Путин посвятил первую половину дня ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Песков: Путин посвятил первую половину дня в пятницу ситуации вокруг Ирана