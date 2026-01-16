Рейтинг@Mail.ru
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков
13:05 16.01.2026 (обновлено: 13:13 16.01.2026)
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2026
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков
Лондон не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности в Европе, его позиция носит деструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:05:00+03:00
2026-01-16T13:13:00+03:00
в мире
европа
лондон
россия
дмитрий песков
европа
лондон
россия
в мире, европа, лондон, россия, дмитрий песков
В мире, Европа, Лондон, Россия, Дмитрий Песков
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков

Песков: позиция Британии по миру в Европе носит деструктивный характер

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лондон не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности в Европе, его позиция носит деструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, как в Кремле оценивают то, что Франция, Италия и Германия выступают за возобновление диалога с РФ, а Лондон против этого.
"Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности и предсказуемой ситуации на европейском континенте. Скорее позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер. Но тем не менее, даже вот эти три столицы, которые были упомянуты, заявления трех руководителей, это уже существенная подвижка с нашей точки зрения", - сказал Песков журналистам.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
10 января, 04:50
 
В миреЕвропаЛондонРоссияДмитрий Песков
 
 
