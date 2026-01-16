https://ria.ru/20260116/peskov-2068291403.html
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2026
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков
Лондон не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности в Европе, его позиция носит деструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.01.2026
Британия не хочет вносить вклад в налаживание мира в Европе, заявил Песков
Песков: позиция Британии по миру в Европе носит деструктивный характер