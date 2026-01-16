Рейтинг@Mail.ru
Москва заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера, заявил Песков
13:04 16.01.2026 (обновлено: 13:10 16.01.2026)
Москва заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера, заявил Песков
Москва заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера, заявил Песков
Москва заинтересована в визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера и ждет его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:04:00+03:00
2026-01-16T13:10:00+03:00
москва
в мире
сша
россия
дмитрий песков
стив уиткофф
джаред кушнер
москва
сша
россия
москва, в мире, сша, россия, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер
Москва, В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Москва заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера, заявил Песков

Песков: Москва заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера

© REUTERS / LUDOVIC MARINДжаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера и ждет его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Россия ценит усилия США по урегулированию на Украине, заявил Песков
МоскваВ миреСШАРоссияДмитрий ПесковСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
